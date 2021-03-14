Под Одессой легковушка влетела в грузовик, погиб полицейский

Нацполиция Одесской области

Он в это время был не на службе

В Одесской области произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие при участии правоохранителя. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 14 марта на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг.

"Установлено, что автомобиль Subaru двигался со стороны г. Доброслав в направлении Одессы и на неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе. От полученных травм водитель скончался на месте", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что погибшим оказался 43-летний полицейский, который в момент столкновения находился вне службы.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Новости по теме: Во Львове полицейский выстрелил себе в голову

Ранее сообщалось, что на Донетчине во время аварии погиб полицейский. Он пытался избежать столкновения с машиной, которая выскочила на встречную попытку, но безрезультатно.