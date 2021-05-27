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Под Новотошковским на Донбассе погиб украинский военный

Фото из открытых источников

Бойца не стало от пули снайпера

На Донбассе в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий из состава Объединенных сил. Об этом сообщает ОТУ "Север" в Facebook.

Как отмечается, 27 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.

В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

О действиях вооруженных противника сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Напомним, вчера, 26 мая, на Донбассе в результате огня противника украинский военный получил ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

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