Под Львовом произошел масштабный пожар, горели склады

Спасатели почти два часа локализовали возгорание

В селе Солонка под Львовом, во вторник, 30 ноября, вспыхнули складские помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

"Возгорание на складских помещениях возникло в селе Солонка на улице Жировская, 20 в 16:03. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые через два часа, в 18:03 локализовали пожар", - говорится в публикации.

Как отмечается, из-за сильного задымления пожарные работали в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в пожаре нет.

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Напомним, ранее в селе Медисовка (Хмельницкая область) вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме, в результате чего погибли четыре ребенка. Как отмечалось, пожар удалось потушить местным жителям до приезда сотрудников ГСЧС.