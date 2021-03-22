Под Киевом взорвалась и полностью сгорела маршрутка

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Пока неизвестно, что именно привело к взрыву

Под Киевом в Вишневом поздно вечером в воскресенье, 21 марта, взорвалась и полностью выгорела маршрутка. Об этом рассказали на странице dtp.kiev.ua Facebook.

"Был сильный хлопок и сразу пожар, в результате маршрутка сгорела полностью, причину никто не говорит. К счастью, все живы. На месте работают бойцы ГСЧС", - сказано в сообщении на странице.

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Ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки, до отказа заполненной пассажирами, отпало колесо.