Под Киевом взорвалась и полностью сгорела маршрутка
Пока неизвестно, что именно привело к взрыву
Под Киевом в Вишневом поздно вечером в воскресенье, 21 марта, взорвалась и полностью выгорела маршрутка. Об этом рассказали на странице dtp.kiev.ua Facebook.
"Был сильный хлопок и сразу пожар, в результате маршрутка сгорела полностью, причину никто не говорит. К счастью, все живы. На месте работают бойцы ГСЧС", - сказано в сообщении на странице.
Ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки, до отказа заполненной пассажирами, отпало колесо.