Под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин, он задержан

Пресс-служба Нацполиции Киевской области

Полиция меньше чем за час выяснила личность нападавшего и задержала его

Под Киевом вооруженный пистолетом мужчина ограбил продуктовый магазин и несколько раз выстрелили в водителя грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, инцидент произошел около полудня в Бориспольском районе Киевской области. По данным правоохранителей, неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая продавщице пистолетом похитил пищевые продукты и скрылся.

Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu. По его словам, мужчина разбил боковое стекло автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону.

На место выехала оперативная группа Бориспольского районного управления полиции. Правоохранители установили приметы вооруженного мужчины и меньше чем через час задержали его. Им оказался 30-летний житель села Глубокое.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено два уголовных дела - по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее под Киевом на Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей. В результате водитель получил ранение. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.