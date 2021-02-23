Под Киевом пять авто попали в масштабное ДТП, есть погибшие
На месте работают спасатели, медики и следователи
Вблизи села Залесье на автодороге Киев-Чернигов пять авто попали в масштабное ДТП, в результате чего несколько человек погибли и получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба патрульная полиция Киевской области в Telegram.
В частности, сейчас правоохранители занимаются регулированием движения на этом участке, движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи.
Отмечается, что объезд осуществляется встречной полосой движения.
В полиции просят учесть эти обстоятельства и по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.
Напомним, недавно на Прикарпатье на автодороге Стрый-Черновцы-Мамалыг столкнулись маршрутка и грузовик в результате десятки человек пострадали, еще двое погибли.