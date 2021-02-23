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Под Киевом пять авто попали в масштабное ДТП, есть погибшие

ДТП под Киевом Патрульная полиция Киевской области

На месте работают спасатели, медики и следователи

Вблизи села Залесье на автодороге Киев-Чернигов  пять авто попали в масштабное ДТП, в результате чего несколько человек погибли и получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба патрульная полиция Киевской области в Telegram.

В частности, сейчас правоохранители занимаются регулированием движения на этом участке, движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи.

Отмечается, что объезд осуществляется встречной полосой движения.

В полиции просят учесть эти обстоятельства и по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.

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Напомним, недавно на Прикарпатье на автодороге Стрый-Черновцы-Мамалыг столкнулись маршрутка и грузовик в результате десятки человек пострадали, еще двое погибли. 

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