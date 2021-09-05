Под Киевом произошел паровой взрыв на сахарном заводе: Есть пострадавшие

В результате инцидента пострадали пять человек

В Киевской области произошел паровой взрыв на сахарном заводе. В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины .

Согласно сообщению, паровой взрыв на сахарном заводе произошел сегодня, 5 сентября, около 16:00. В результате пострадали пять человек. Двух из них доставили в столичную клинику, остальные - в Белоцерковской городской больницы №2. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

"По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов", - уточнили в МВД.

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Напомним, ранее в Ровно на заводе "Ровноазот" произошел взрыв на агрегате производства азотной кислоты. После аварии на заводе 20 июля в воздух поднялось огромное оранжевое облако окиси азота.