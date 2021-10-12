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Под Киевом неизвестный мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей: Есть раненый

Фото из открытых источников

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины

Под Киевом на Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей. В результате водитель получил ранение. Об этом информирует полиция Киевской области в своем Facebook.

"Около 07:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчину ранили в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства инцидента.

Согласно опубликованному видео Telegram-канала "Киев Оперативный" , в автомобиле был еще и ребенок.

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Напомним, ранее в одном из населенных пунктов Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья. По предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя никто не пострадал.

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