Под Киевом найден мертвым судья Печерского суда

Фото из открытых источников

Дело ведет Государственное бюро расследований

В Киевской области в селе Погребы Броварского района 11 сентября нашли мертвым судью Виталия Пысанця. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение в пресс-службе полиции Киевской области.

"Мы подтверждаем информацию о гибели судьи Пысанця в Погребах Броварского района", - сообщили правоохранители..

В пресс-службе областной полиции заявили, что не могут сообщить подробности гибели судьи, потому что дело ведет ГБР.

Как известно, судья Пысанец рассматривал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он неоднократно продлевал сроки содержания под стражей фигурантам Андрею Антоненко, Юлия Кузьменко и Яне Дугарь.

Новости по теме: Умер бывший глава КГГА Владимир Бондаренко

Напомним, ранее в Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство другого военного, имело место 23 апреля.