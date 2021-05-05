Под Херсоном ученица пыталась покончить с жизнью из-за буллинга в школе

Буллинг в интернете Фото из открытых источников

Трое парней унижали ее в течение года

В Бериславском районе Херсонской области восьмиклассница интерната стала жертвой буллинга от трех старшеклассников. Из-за постоянных травлей девушка решила совершить самоубийство, наглотавшись таблеток. Об этом сообщает прессслужба полиции Херсонской области.

Как отмечается, в течение года трое парней психологически унижали 14-летнюю девушку и выражались нецензурную брань в ее адрес. За это ученица отказалась ходить на учебу в интернат. А потом она даже попыталась убить себя. Для этого она наглоталась таблеток.

Но, к счастью, школьницу вовремя доставили в больницу и ее удалось спасти.

Об этом сообщили в полицию, где правоохранители открыли уголовное производство из-за доведения до самоубийства. Сотрудники полиции проверили факт буллинга в интернате.

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Потерпевшая рассказала, что она более года учится в интернате и все это время трое 17-летних старшеклассников издеваются и унижают ее. Это подтвердили и родители девочки. Они пояснили, что дочь отказывалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток, – рассказали в полиции.

В отношении обидчиков составили административные протоколы по статье буллинг.

Руководство интерната заверило, что с детьми постоянно проводят беседы на тему булінгу. Также там заявили, что девочка сама провоцировала старшеклассников.

Позже кое-кто из учеников признался, что подростки на самом деле без причины оскорбляли ученицу.

Добавим, что потерпевшая девочка сейчас учится дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.

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Ранее сообщалось, что в Новотроицкой ОТГ Херсонской области правоохранители разоблачили факт издевательства одноклассников над 13-летней школьницей в социальной сети.