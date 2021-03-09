Под Харьковом в яслях отравились дети

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Троих из них госпитализировали, еще четверо малышей проходят амбулаторное лечение по месту жительства

В Харьковской области в детском саду отравились почти десять детей. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, сначала признаки пищевого отравления были обнаружены у ребенка в возрасте 2,5 года, который посещал ясли-сад в пгт Слобожанском. Соответственно его родители обратились за медицинской помощью.

По состоянию на сейчас в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления уже обратились трое детей, которые тоже посещают это детское учреждение, еще четверо малышей проходят амбулаторное лечение по месту жительства.

При этом отмечается, что родители детей с письменными заявлениями в районную полицию не обращались. Также в милицию не поступало никакой официальной информации из больниц.

Впрочем, по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Сейчас продолжается досудебное следствие. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Луцке таблетками отравилась 13-летняя школьница.