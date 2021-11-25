Под Харьковом в масштабном ДТП фура раздавила такси, есть погибшие

Полиция выясняет обстоятельства

На въезде в Харьков произошла масштабная ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Есть погибшие. Их количество устанавливается", - говорится в публикации.

Сообщение об аварии поступило в 18: 25.

"На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели", - добавляют в пресс-службе.

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Напомним, ранее на Закарпатье произошла смертельная дорожно-транспортное происшествие через коня, который неожиданно появился на проезжей части. Скончалась 58-летняя пассажирка автомобиля, водитель и еще двое пассажиров госпитализированы.

Также ночью в западной Болгарии на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус, в результате чего вспыхнул пожар, погибли по меньшей мере 45 человек.