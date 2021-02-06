Под Днепром произошла авария на железной дороге: Сошли с рельсов восемь вагонов

Авария возле железнодорожной станции Воскобойня ГСЧС

В связи с этим было задержано движение пассажирских поездов

В Днепропетровской области произошла авария на железной дороге вблизи железнодорожной станции Воскобойня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, примерно в два часа ночи во время движения по маршруту: "ст. Кривой Рог — ст. Нижнеднепровск-Узел" сошли с рельсов 8 вагонов. Всего грузовой поезд состоял из 57 вагонов.

В результате аварии были повреждены железнодорожные пути и электрическая опора, электропитание на аварийном участке некоторое время отсутствовало. Кроме того, перевернулись четыре вагона, которые перевозили клинкер (обожженный кирпич).

Также это привело к задержке движения пассажирских поездов в "парном направлении". По состоянию на 7:10 электроснабжение на аварийном участке и движение железнодорожного транспорта по 1-й колее было восстановлено.

Погибших и пострадавших нет.

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Напомним, недавно во Львовской области в селе Полянка поезд протаранил автобус, в результате чего погиб один мужчина, а еще одна женщина пострадала.