Побитое авто и полтора десятка задержанных: В Днепре произошла стрельба в кафе

Стрельба в кафе Национальная полиция Днепропетровской области

Во время инцидента никто не пострадал

В одном из кафе Днепра произошла стрельба, для установления всех обстоятельств инцидента были задержаны 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел в развлекательном заведении на ул. Высоковольтной. Предварительно установлено, что неизвестные мужчины, находясь в помещении, совершили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия.

Новости по теме: В Днепропетровской области автомобиль въехал в дом, пострадали дети

Кроме этого, неизвестные лица повредили машину, которая была припаркована возле заведения. Во время стрельбы никто не пострадал.

По факту следователями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас идет следствие.

Новости по теме: Во Львове произошла драка со стрельбой: Есть пострадавший

Напомним, ранее в Днепре спецназ перепутал адрес, поэтому по ошибке штурмовал не тот дом и провел там незаконный обыск.