Побитое авто и полтора десятка задержанных: В Днепре произошла стрельба в кафе
Во время инцидента никто не пострадал
В одном из кафе Днепра произошла стрельба, для установления всех обстоятельств инцидента были задержаны 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел в развлекательном заведении на ул. Высоковольтной. Предварительно установлено, что неизвестные мужчины, находясь в помещении, совершили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия.
Кроме этого, неизвестные лица повредили машину, которая была припаркована возле заведения. Во время стрельбы никто не пострадал.
По факту следователями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас идет следствие.
Напомним, ранее в Днепре спецназ перепутал адрес, поэтому по ошибке штурмовал не тот дом и провел там незаконный обыск.