По делу "Приватбанка" сообщено подозрение еще двум лицам. Названы имена

Отделение Приватбанка Из открытых источников

Их подозревают в незаконном обогащении на сумму 136 млн грн

Еще двум бывшим чиновникам ПриватБанка объявили о подозрении в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Бывшему Председателю правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя Председателя правления связанного с банком юридического лица, сообщено о подозрении в способ, предусмотренный Уголовным процессуальным кодексом Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, их подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

"Они подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, трое бывших должностных лиц ПриватБанка незаконно завладели 136 млн гривен.

По информации СМИ, речь идет о бывшем председателе правления банка Александре Дубилете и начальнике департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.

Новости по теме: Суд в Англии обязал Коломойского оплатить Приватбанку дополнительно 1 миллион фунтов стерлингов

Ранее сообщалось, что подозрение в совершении ряда преступлений объявили одному из трех фигурантов дела, бывшему заместителю председателя правления Приватбанка Владимиру Яценко. Его сняли с самолета, который направлялся в столицу Австрии.