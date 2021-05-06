Перевернулся на лодке: В Одесской области пограничник погиб во время несения службы

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Он сумел спасти троих своих коллег

В Одесской области при исполнении служебных обязанностей погиб пограничник, оказавшийся в воде из-за опрокидывания лодки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"К большому сожалению, пограничника майора Константина Коняева, который исчез в результате опрокидывания лодки на озере Тудорове в Одесской области, нашли погибшим", - отметил он.

По словам специалиста, оказавшись в экстремальной ситуации, пограничник скоординировал действия всех, кто находился с ним в лодке. Благодаря этому троим его коллегам удалось спастись.

"Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи", - заметил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время патрулирования границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с пограничниками. К счастью, троим пограничникам удалось самостоятельно добраться до суши, для нахождения еще одного объявили поиски.