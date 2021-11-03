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Перед судом предстанет бывший сотрудник "Беркута" за избиение майдановцев

Разгон участников Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года Фото из открытых источников

Он также фальсифицировал протоколы о правонарушениях

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт против бывшего сотрудника "Беркута" по подозрению в избиении участников Майдана и фальсификации протоколов о правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба офиса.

"Бывший сотрудник "Беркута" 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности превысил служебные полномочия и власть. В частности, он вступил в сговор с руководством и другими сотрудниками силового подразделения, и применял насилие к протестующим и незаконно препятствовал проведению собраний и митингов", - говорится в сообщении.

Также бывший сотрудник "Беркута" внес в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы совершении митингующими административных правонарушений.

"Во время допроса в качестве свидетеля экс-беркутовец дал следствию ложные показания, искусственно создавая доказательства для защиты", - уточнили в Генпрокуратуре.

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Как сообщалось ранее, Офис генпрокурора выдвинул обвинение экс-командиру харьковского "Беркута" по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года.

Кроме того, в Киеве задержали экс-сотрудника руководящего состава Управления общественной безопасности ГУ МВД Украины, которого подозревают в причастности к убийствам евроактивистов в феврале 2014 года на Майдане Незалежности.

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