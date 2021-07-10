Печерский суд ослабил меру пресечения одному из самых влиятельных воров в законе

"Вор в законе" Умка в зале суда Национальная полиция Украины

Сейчас прокуратура подготовила апелляцию на это решение

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения одному из самых влиятельных воров в законе Украины Сергею Олейнику "Умке" — его из СИЗО отпустили под ночной домашний арест. Об этом информирует Офис генпрокурора.

Сейчас подготовлена апелляция на это решение.

Как сообщалось ранее, "Умку" вместе с "Лаша Сваном" задержали 21 мая этого года.

Следствие установило, что они распределяли "воровской общак" и помогали в организации избежания уголовной ответственности другим криминальным авторитетам.

Также они решали споры между криминогенными элементами на основе "воровским понятиям", занимались бытом заключенных (поставляли им продукты, сигареты и мобильные телефоны, которые запрещены в исправительных учреждениях).

Кроме того, они курировали создание call-центров, которые путем мошенничества обманывали потерпевших.

Отмечается, что "Умку" и "Лашу Свана" называют самыми влиятельными в Украине ворами в законе. Во время обысков у них изъяли более $3,2 миллиона.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве арестовали вора в законе по прозвищу "Умка". Тогда суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.