Пассажир скончался в поезде после падения с верхней полки

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После падения ночью мужчина чувствовал себя хорошо, однако наутро ему стало хуже

В поезде №358 Рахов-Киев умер мужчина, который ночью упал с верхней полки. Об этом сообщили в прессслужбе "Укрзализныци"

"По предварительной информации, пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо.

Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию — Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" утверждают, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он не воспользовался.

Причины смерти пассажира выясняют правоохранители и"Укрзализныця".

Ранее сообщалось, что в поезде "Киев-Бердянск" на пассажирку упала полка с мужчиной общим весом в 80 килограмм. Потерпевшая была госпитализирована с переломом грудного отдела позвоночника.