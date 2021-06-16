live
Новости » События Читати новину українською

Парашютиста с акции "Гринпис" на Евро-2020 арестовали: Он травмировал 2 человека

Евро-2020 Фото из открытых источников

Мужчина запутался в проводах, на которых крепилась камера на стадионе, в результате чего на поле и трибуны упали обломки, которые травмировали людей

Активист "Гринпис" во время акции с парашютом на Евро-2020 травмировал двух человек. Об этом информирует Euronews.

Как сообщалось, перед началом матча группового чемпионата Европы между сборной Франции и Германии активист "Гринписа" упал с парашютом на мюнхенский стадион. 

Впоследствии стало известно, что мужчина запутался в проводах, на которых крепилась камера на стадионе, в результате чего на поле и трибуны упали обломки, которые травмировали людей. Сам активист приземлился на поле, ему оказали медицинскую помощь, а затем арестовали.

На парашюте была надпись "Избавьтесь от нефти! "Гринпис".

Организация уже взяла на себя ответственность за инцидент. В заявлении она извинилась перед пострадавшими и отметила, что активист должен был приземлиться на поле, но этого не произошло из-за "технических трудностей".

В свою очередь УЕФА назвала такой поступок "необдуманным и опасным, что нанес травмы людям, которые пришли на игру и сейчас находятся в больнице".

Новости по теме: Сборные Испании и Швеции сыграли вничью в первом туре Евро-2020

Напомним, Франция в центральном матче первого тура Евро-2020 обыграла Германию со счетом 1:0. Немцы встречали противников на своей территории - матч проходил в Мюнхене. В своей группе F французы заняли второе место, а немцы – третье.

К слову, ранее сборные Испании и Швеции сыграли вничью в первом туре Евро-2020. Лидером группы Е сейчас есть Словакия (3 очка), второе - третье места делят Испания и Швеция (по 1 очку), Польша - последняя (0 очков).

Также со счетом 2: 3 в стартовом матче Евро-2020 сборная Украина проиграла Нидерландам.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Власть исповедует риторику времен президентства Порошенко, когда неудачи списывали на конфликт на Донбассе, а оппозицию пытались убрать с политического поля, - Якубин Порошенко о "пленках Бигуса" : Использовать вопрос обмена в политической борьбе - это абсолютное скотство Мирослав Гай: Я благодарю Бигуса за эти пленки. Если это все, то это только доказывает мне адекватность выбора украинцев в 2014 году СМИ: Пленки "Бигуса" сливает Валерий Кондратюк, который работает на Офис Зеленского

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект