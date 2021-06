Парашютиста с акции "Гринпис" на Евро-2020 арестовали: Он травмировал 2 человека

Мужчина запутался в проводах, на которых крепилась камера на стадионе, в результате чего на поле и трибуны упали обломки, которые травмировали людей

Активист "Гринпис" во время акции с парашютом на Евро-2020 травмировал двух человек. Об этом информирует Euronews.

Как сообщалось, перед началом матча группового чемпионата Европы между сборной Франции и Германии активист "Гринписа" упал с парашютом на мюнхенский стадион.

Впоследствии стало известно, что мужчина запутался в проводах, на которых крепилась камера на стадионе, в результате чего на поле и трибуны упали обломки, которые травмировали людей. Сам активист приземлился на поле, ему оказали медицинскую помощь, а затем арестовали.

На парашюте была надпись "Избавьтесь от нефти! "Гринпис".

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9