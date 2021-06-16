Парашютиста с акции "Гринпис" на Евро-2020 арестовали: Он травмировал 2 человека

Евро-2020 Фото из открытых источников

Мужчина запутался в проводах, на которых крепилась камера на стадионе, в результате чего на поле и трибуны упали обломки, которые травмировали людей

Активист "Гринпис" во время акции с парашютом на Евро-2020 травмировал двух человек. Об этом информирует Euronews.

Как сообщалось, перед началом матча группового чемпионата Европы между сборной Франции и Германии активист "Гринписа" упал с парашютом на мюнхенский стадион.

Впоследствии стало известно, что мужчина запутался в проводах, на которых крепилась камера на стадионе, в результате чего на поле и трибуны упали обломки, которые травмировали людей. Сам активист приземлился на поле, ему оказали медицинскую помощь, а затем арестовали.

На парашюте была надпись "Избавьтесь от нефти! "Гринпис".

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9 — Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021

Организация уже взяла на себя ответственность за инцидент. В заявлении она извинилась перед пострадавшими и отметила, что активист должен был приземлиться на поле, но этого не произошло из-за "технических трудностей".

В свою очередь УЕФА назвала такой поступок "необдуманным и опасным, что нанес травмы людям, которые пришли на игру и сейчас находятся в больнице".

Новости по теме: Сборные Испании и Швеции сыграли вничью в первом туре Евро-2020

Напомним, Франция в центральном матче первого тура Евро-2020 обыграла Германию со счетом 1:0. Немцы встречали противников на своей территории - матч проходил в Мюнхене. В своей группе F французы заняли второе место, а немцы – третье.

К слову, ранее сборные Испании и Швеции сыграли вничью в первом туре Евро-2020. Лидером группы Е сейчас есть Словакия (3 очка), второе - третье места делят Испания и Швеция (по 1 очку), Польша - последняя (0 очков).

Также со счетом 2: 3 в стартовом матче Евро-2020 сборная Украина проиграла Нидерландам.