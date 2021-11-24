Отравление детей бытовой химией: В Житомирской области открыли дело

Сейчас самочувствие пострадавших удовлетворительное, двое из них выписаны домой

В Житомирской области открыли уголовное дело в отношении отравления 11 учеников гимназии бытовой химией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, один из учеников принес в учебное заведение химическое вещество, которое используют для чистки канализационных труб и дал ее попробовать сверстникам. В результате 11 детей с отравлением и ожогами слизистой были госпитализированы в медучреждение, где им оказана неотложная помощь.

Сейчас самочувствие пострадавших удовлетворительное, двое из них выписаны домой.

Дело квалифицировано как ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.