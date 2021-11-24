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Отравление детей бытовой химией: В Житомирской области открыли дело

Информатор

Сейчас самочувствие пострадавших удовлетворительное, двое из них выписаны домой

В Житомирской области открыли уголовное дело в отношении отравления 11 учеников гимназии бытовой химией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, один из учеников принес в учебное заведение химическое вещество, которое используют для чистки канализационных труб и дал ее попробовать сверстникам. В результате 11 детей с отравлением и ожогами слизистой были госпитализированы в медучреждение, где им оказана неотложная помощь.

Сейчас самочувствие пострадавших удовлетворительное, двое из них выписаны домой.

Дело квалифицировано как ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

К слову, семья школьника, который принес бытовую химию, воспитывает еще двух несовершеннолетних детей и состоит на учете в социальной службе местной общины в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области в селе Девочки 11 учеников гимназии отравились бытовой химией, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия.

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