Отравление детей бытовой химией: В Житомирской области открыли дело
Сейчас самочувствие пострадавших удовлетворительное, двое из них выписаны домой
В Житомирской области открыли уголовное дело в отношении отравления 11 учеников гимназии бытовой химией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, один из учеников принес в учебное заведение химическое вещество, которое используют для чистки канализационных труб и дал ее попробовать сверстникам. В результате 11 детей с отравлением и ожогами слизистой были госпитализированы в медучреждение, где им оказана неотложная помощь.
Сейчас самочувствие пострадавших удовлетворительное, двое из них выписаны домой.
Дело квалифицировано как ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.
К слову, семья школьника, который принес бытовую химию, воспитывает еще двух несовершеннолетних детей и состоит на учете в социальной службе местной общины в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области в селе Девочки 11 учеников гимназии отравились бытовой химией, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия.