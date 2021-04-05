Относительное затишье: На Донбассе НВФ 1 раз нарушили "режим тишины"

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Боевых потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 4 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, противник открыл огонь в районе оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденное. Он использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

К счастью, боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как отмечается, украинские военные и в дальнейшем соблюдают режим прекращения огня. По состоянию на 07:00 5 апреля не было зафиксировано нарушения "режима тишины".

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Однако, европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения через взимание Россией своих войск к границам Украины.