Отказал двигатель: украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия

Судно взято на буксир украинским катером морской охраны

В региональном управлении морской охраны Государственной пограничной службы сообщили, что украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия. У судна отказал двигатель, передает РБК-Украина.

"Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо", - сказал собеседник агентства.

Ранее российские СМИ сообщали, что экипаж судна составляет 4 человека, порт его приписки - Очаков.

Отмечалось, что на помощь отправились ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России и пограничный корабль "Безупречный" Федеральной службы безопасности.

Впоследствии стало известно, что судно взято на буксир украинским катером морской охраны.

"Катер морской охраны "Балаклава" уже взял на буксир фелюгу, которая страдала в открытом море, была обесточена, и сейчас буксирует ее к порту выхода к Очакову.

Навстречу выдвинулся владелец на другой филюге. Вероятно, что они встретятся в море", - заявила представитель Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Наталья Гуменюк, передает "Украинская правда".

По ее словам, судно было обесточено, поэтому не могло сообщить украинским властям о сложившейся ситуации и подало сигнал спасения.

"В таких ситуациях действительно есть только возможность передавать сигнал спасения. Поэтому они пригласили, чтобы ближайшие суда проинформировали украинские власти о нужной им помощи", - сказала она.

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