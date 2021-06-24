Отбивался огнетушителем: В Варшаве задержали украинца, который грубо нарушил ПДД
Полиция подозревает, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения
В Варшаве полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, который грубо нарушил правила дорожного движения и отбивался огнетушителем. Об этом сообщает TVN Warszawa.
Отмечается, что инцидент произошел, когда украинец нарушил правила дорожного движения - выехал на тротуар и едва не сбил мужчину с маленьким ребенком.
На место сразу вызвали правоохранителей, но нарушитель начал вести себя очень агрессивно. Он применил огнетушитель, когда полицейские подошли к его транспортному средству.
После того, как задержание якобы было завершено и на мужчину почти надели наручники, он начал убегать. Правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление.
Сообщается, что всего в задержании приняли участие восемь полицейских, против мужчины применялись различные средства прямого принуждения.
"Несмотря на решительные действия полиции, его агрессивность не уменьшилась - он продолжал атаковать полицейских. Его поведение было настолько агрессивным, что ему пришлось надеть шлем, и в больнице он получил седативные инъекции, которые имели незначительный эффект", - заявил комиссар полиции Варшавы Сильвестер Марчак.
Полиция подозревает, что украинец был в состоянии алкогольного опьянения. У задержанного взяли кровь для дальнейших токсикологических исследований.
Напомним, ранее в Польше произошло ДТП с украинцами. В результате погиб девятилетний ребенок. Стало известно, что машина с гражданами Украины выехала на встречную полосу.