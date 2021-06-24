live
Новости » События Читати новину українською

Отбивался огнетушителем: В Варшаве задержали украинца, который грубо нарушил ПДД

Фото из открытых источников

Полиция подозревает, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения

В Варшаве полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, который грубо нарушил правила дорожного движения и отбивался огнетушителем. Об этом сообщает TVN Warszawa.

Отмечается, что инцидент произошел, когда украинец нарушил правила дорожного движения - выехал на тротуар и едва не сбил мужчину с маленьким ребенком.

На место сразу вызвали правоохранителей, но нарушитель начал вести себя очень агрессивно. Он применил огнетушитель, когда полицейские подошли к его транспортному средству.

После того, как задержание якобы было завершено и на мужчину почти надели наручники, он начал убегать. Правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление.  

Сообщается, что всего в задержании приняли участие восемь полицейских, против мужчины применялись различные средства прямого принуждения.

"Несмотря на решительные действия полиции, его агрессивность не уменьшилась - он продолжал атаковать полицейских. Его поведение было настолько агрессивным, что ему пришлось надеть шлем, и в больнице он получил седативные инъекции, которые имели незначительный эффект", - заявил комиссар полиции Варшавы Сильвестер Марчак.

Полиция подозревает, что украинец был в состоянии алкогольного опьянения. У задержанного взяли кровь для дальнейших токсикологических исследований.

Новости по теме: Скончалась восьмая жертва ДТП украинского рейсового автобуса в Польше

Напомним, ранее в Польше произошло ДТП с украинцами. В результате погиб девятилетний ребенок. Стало известно, что машина с гражданами Украины выехала на встречную полосу. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Россия и США увеличили количество готового к применению ядерного оружия, - SIPRI Слушание дела МН17 по существу: Какие были представлены доказательства причастности обвиняемых к крушению самолета над Донбассом Исследовательские миссии на Венеру: Когда и кто планирует изучить атмосферу "адской" планеты

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект