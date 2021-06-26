От начала суток НЗФ 9 раз обстреляли украинские позиции, - ООС

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Из-за обстрела НВФ погиб украинский военный

С начала текущих суток, 26 июня, незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Также неподалеку Гнутово противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. Возле Красногоровки НВФ трижды обстреляли украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловки незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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Напомним, ранее стало известно, что в субботу, 26 июня, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований погиб уроженец Кривого Рога Андрей Гонар.