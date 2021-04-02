От коронавируса умерла известный украинский адвокат Анна Боряк

Анна Боряк Фото из открытых источников

Она не до жила до именин всего три дня

Коронавирс унес жизнь адвоката и председателя Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Анны Боряк. Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Все адвокатское сообщество выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу тяжелой и невосполнимой утраты – смерти адвоката, Председателя Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Анны Боряк", - говорится в сообщении.

Как отмечается, она умерла 1 апреля от осложнений после перенесенной болезни COVID-19. Боряк не дожила до своего Дня рождения всего три дня.

"Она была высококлассным специалистом, преданным любимому делу, добрым и светлым человеком, чутким к чужой беде. И каждый адвокат, кто сталкивался с нарушением своих прав, знает это не понаслышке – она боролась за его защиту до последнего. Нет слов, чтобы выразить боль и печаль утраты. Светлая память...",- заметили в НААУ.

Анна Боряк начала вою адвокатскую деятельность еще в 1995 году. Кроме главы Комитета НААУ также была лектором ОША.

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