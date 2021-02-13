Освобожденный из пиратского плена экипаж судна Stevia вернулся в Украину

Освобожденные из плена моряки и Владимир Зеленский Офис президента Украины

Шестерых моряков захватили нигерийские пираты в декабре

В Украину вернулись шестеро украинских моряков, которые были освобождены из плена нигерийских пиратов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что домой вернулись моряки Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский, которые были захвачены на судне Stevia в декабре прошлого года.

Моряки рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров. "Это было страшно. Вокруг тебя – двадцать человек с автоматами круглосуточно", - рассказал один из моряков, добавив, что большинство похитителей было в состоянии сильного наркотического опьянения.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский, который встретился с освобожденными украинцами, предложил направить их на несколько дней в больницу "Феофания", чтобы моряки прошли медицинское обследование и восстановили здоровье.

Ранее сообщалось, что нигерийские пираты освободили из плена шестерых украинских моряков, которые были членами экипажа захваченного судна Stevia. Моряки пробыли в неволе полтора месяца.

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Напомним, в декабре 2020 года у берегов Нигерии в Гвинейском заливе, пираты напали на сухогруз Stevia и похитили восьмерых моряков. Среди похищенных было шестеро украинцев. В частности, капитан судна, старший помощник капитана, второй помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер.