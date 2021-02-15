Осужденный за нападение на Гандзюк получил еще один приговор

Сергей Торбин Фото из открытых источников

Речь идет о протестах с применением насилия, которые произошли под зданием Олешковского районного совета

В Херсонской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы Сергея Торбина — одного из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что Торбин в начале мая 2018 года организовал массовые беспорядки под зданием Олешковской районного совета. В решении суда указали, что это было сделано, чтобы председателю Рады не выразили недоверие.

Таким образом, 4 мая в районный совет пришли не менее полусотни человек с палками и резиновыми дубинками. Они блокировали вход в совет для посторонних лиц и запугивали депутатов. Сам Сергей Торбин тогда избил человека резиновой дубинкой. А уже в январе 2021 года он заключил сделку со следствием и признал вину. Кроме того, Торбин дал согласие на сотрудничество с правоохранительными органами и назвал других фигурантов.

За участие в массовых беспорядках, во время которых были совершены насильственные действия, Сергея Торбин был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Напомним, в 2018 году в Херсоне напали на Катерину Гандзюк: ее облили серной кислотой, а потом она умерла в больнице. Впоследствии Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговор пятерым бывшим участникам АТО, которые принимали участие в убийстве девушки. Среди них — организатор Сергей Торбин, исполнитель Никита Грабчук, наблюдатели Вячеслав Вишневский и Владимир Васянович, а также Виктор Горбунов, который купил кислоту.

Кроме того, был задержан Игорь Павловский, которого признали виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки. Однако в декабре 2021 года его освободили из-под стражи.