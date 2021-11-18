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Организаторов покушения на министра задержали, им грозит пожизненное заключение

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко

 Укринформ

Сейчас решаются вопросы об избрании им меры пресечения

Правоохранители задержали группу лиц, которые планировали покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Об этом сообщает офис генерального прокурора.

"Задержаны двое лиц, которые спланировали умышленное убийство гражданина, а также похищение, вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений одному из министров", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, по данным следствия, заказчиком и организатором этих преступлений оказался гражданин Соединенных Штатов Америки для решения спорных вопросов в бизнесе, привлекая доверенное лицо, подыскал исполнителя, которому передал часть денежных средств в сумме 20 тыс. долларов США.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали организаторов во время проведения расчета.

"Сейчас гражданину США и его доверенному лицу сообщено о подозрении в покушении на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, похищение человека и вымогательство (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 УК Украины). Решаются вопросы об избрании им меры пресечения", - отметили в ОГП.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга уточнил, что "статьи, по которым объявлено подозрение данным гражданам – являются тяжкими преступлениями, за них предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного лишения свободы".

Новости по теме: Министра Лещенко "заказали" за 20 тыс. долларов: В МВД раскрыли схему покушения

Напомним, ранее в МВД заявили, что предотвратили покушение на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко. Преступление заказали гражданин США и гражданка Украины. Жизнь министра Лещенко оценили в 20 тыс. долларов. 

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