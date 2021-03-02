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Оранжевый уровень: В ГСЧС заявили об угрозе подтопления домов во Львовской области

МВД Украины

На участке р. Рата Волица – Междуречье ожидается продолжение подъема уровня воды

Во Львовской области ожидается продолжение подъема уровней воды до 1 метра. Возможно затопление сельскохозяйственных угодий и домов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 марта на участке р. Рата Волица – Междуречье (Львовская область) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,3-0,8 м над уровнем на 20 часов 28 февраля с последующим затопление пойм и с/х угодий. Возможно достижение и превышение отметок затопления хозяйственных объектов, отдельных усадеб и домов в Красноградском районе Львовской области (оранжевый уровень опасности)", - отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что также ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями 28 февраля на реках в бассейне Припяти.

"Возможен выход воды на пойму в районе поста м. Дубровица г. Горынь Ровенской области, дальнейшее затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешивском, Старовыжевском районах Волынской области и Заречнянском районе Ровенской области; достижение отметок затопления приусадебных участков (дворов, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области (желтый уровень опасности)", - уточняется в сообщении.

При этом добавляется, что в этих районах такая ситуация будет наблюдаться в течение двух дней 2 и 3 марта.

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Также сегодня в начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин - Жванец ожидается местами ледоход, ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды. Однако негативные последствия не ожидаются.

Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды на март. Согласно ему, среднемесячная температура воздуха в начале весны будет колебаться от -3 до + 2 градусов. Месячное количество осадков удержится на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.

 

 

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