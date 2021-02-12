Опоздание до 6 часов: В Украине из-за непогоды задерживаются два поезда

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Пассажиров одного из поездов бесплатно разместили в зале ожидания повышенного комфорта

В Украине через снегопады поезда №14 "Солотвино – Киев" и №142 "Львов – Бахмут" задерживаются на 5 и 6 часов соответственно. Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци".

Отмечается, что в связи с задержкой 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на Центральном вокзале в Киеве, бесплатно разместили в зале ожидания повышенного комфорта.

В то же время для пассажиров поезда №14, которые продолжат поездку в направлении Днепра и Запорожья организуют пересадку на вечерний поезд "Интерсити+".

Также известно, что утром для пересадки пассажиров поезда "Днепр – Трускавец" на 26 минут задержалось отправление со Львова поезда №45 "Ужгород – Лисичанск".

Как рассказали в "Укрзализныце", другие поезда курсируют по расписанию. Всего за сутки для борьбы со снегом привлекли более 6,6 тыс. железнодорожников. Они очистили почти 14 тысяч стрелочных переводов и 473 пассажирские платформы. Кроме того, было задействовано 44 единицы снегоуборочной техники.

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области сегодня, 12 февраля, произошел пожар в локомотиве пассажирского поезда "Львов – Бахмут". В результате происшествия травмированных и погибших нет.