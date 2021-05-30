ООС: На Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций ВСУ, обошлось без потерь
С начала текущих суток в зоне проведения ООС сохраняется тишина
В районе проведения ООС вчера зафиксировано 6 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили в прес-центре штаба ООС.
"За минувшие сутки, 29 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Вблизи Новозванівки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.
В районе поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Недалеко от населенного пункта Новгородское НВФ дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Прицепиловки противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Гражданские лица не пострадали.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 30 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.