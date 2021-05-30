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ООС: На Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций ВСУ, обошлось без потерь

Фото из открытых источников

С начала текущих суток в зоне проведения ООС сохраняется тишина

В районе проведения ООС вчера зафиксировано 6 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили в прес-центре штаба ООС.

"За минувшие сутки, 29 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Вблизи Новозванівки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

В районе поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

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Недалеко от населенного пункта Новгородское НВФ дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Прицепиловки противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Гражданские лица не пострадали.

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Боевых потерь среди наших защитников нет.

Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 30 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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