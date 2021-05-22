ООС: На Донбассе двое воинов ВСУ получили ранения, еще один - боевую травму
Всего за минувшие сутки НВФ 8 раз обстреливали позиции украинских военных
За прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.
В частности, вблизи населенного пункта Екатериновка незаконные вооруженные формирования открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде ВОДЯНОГО два раза совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра.
Вблизи ПЕСКОВ враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
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В районе поселка Луганское НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово – еще и из стрелкового оружия.
"В результате обстрела позиций наших подразделений, два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения и одно боевое травмирование. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников-удовлетворительное", - отмечается в сообщении.
По состоянию на 7 часов утра, 22 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи ПЕСКОВ НВФ осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку ПРИЦЕПИЛОВКИ противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь вследствие вражеского огня нет.
На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы Донбасса могут вынести на всеукраинский референдум.