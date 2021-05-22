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ООС: На Донбассе двое воинов ВСУ получили ранения, еще один - боевую травму

Фото из открытых источников

Всего за минувшие сутки НВФ 8 раз обстреливали позиции украинских военных

За прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.
 
В частности, вблизи населенного пункта Екатериновка незаконные вооруженные формирования открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
В пригороде ВОДЯНОГО два раза совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
 
Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра.
 
Вблизи ПЕСКОВ враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
 
 
В районе поселка Луганское НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово – еще и из стрелкового оружия.
 
"В результате обстрела позиций наших подразделений, два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения и одно боевое травмирование. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников-удовлетворительное", - отмечается в сообщении.
 
По состоянию на 7 часов утра, 22 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
 
Вблизи ПЕСКОВ НВФ осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.
 
Неподалеку ПРИЦЕПИЛОВКИ противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
Боевых потерь вследствие вражеского огня нет.
 
На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.
 
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Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы Донбасса могут вынести на всеукраинский референдум. 

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