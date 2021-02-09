Огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: На Донбассе зафиксировали семь нарушений "режима тишины"

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Украинские военные дали адекватный ответ

За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденное НВФ открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку от Песков и Водяного, на Приазовье, кроме стрелкового оружия противник применил против наших защитников еще и гранатометы.

Как отмечается, на прицельные обстрелы незаконных вооруженных формирований украинские воины оказывали адекватный ответ.

С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Песков НВФ открывали огонь из стрелкового оружия. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что государство будет делать прививки жителям неподконтрольного Донбасса на третьем этапе вакцинации от коронавируса.