Огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: На Донбассе зафиксировали семь нарушений "режима тишины"
Украинские военные дали адекватный ответ
За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденное НВФ открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из автоматического станкового гранатомета.
В пригороде Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку от Песков и Водяного, на Приазовье, кроме стрелкового оружия противник применил против наших защитников еще и гранатометы.
Как отмечается, на прицельные обстрелы незаконных вооруженных формирований украинские воины оказывали адекватный ответ.
С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Песков НВФ открывали огонь из стрелкового оружия. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских воинов нет.
Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что государство будет делать прививки жителям неподконтрольного Донбасса на третьем этапе вакцинации от коронавируса.