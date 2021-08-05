Офис генпрокурора рассекретит материалы дела относительно "Иловайского котла"

Генпрокурор Ирина Венедиктова Украинская правда

Материал будет размещен на сайте ОГП в соответствующем разделе, посвященном "Иловайским событиям"

Офис генерального прокурора принял решение о рассекречивании материалов уголовного производства по организации и проведению боевых действий в районе города Иловайска. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на встрече с родными погибших, пленных и без вести пропавших украинских военных, передает пресс-служба ведомства.

"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства по организации и проведению боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВСУ и другие органы для принятия соответствующих решений.

Сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса генпрокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "Иловайским событиям", - отметила она.

Венедиктова пояснила, что расследование Иловайских событий ведется в двух направлениях – вторжение со стороны РФ и убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе среди руководства антитеррористической операцией.

Также генпрокурор добавила, что во время расследования было допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъято, осмотрено и исследовано более 1,6 тыс. боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.

Напомним, ранее двум российским генералам сообщили о подозрении в организации и совершении убийства украинских военнослужащих возле Иловайска в 2014 году во время выхода из окружения по так называемому зеленому коридору.