Одного из руководителей Государственной регуляторной службы поймали на взятке в $10 тысяч

За содеянное ему грозит лишение свободы и конфискация имущества

Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей территориального органа Государственной регуляторной службы Украины на получении взятки размером 10 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, чиновник требовал указанную сумму за назначение на должность в одном из министерств Украины, взамен он обещал договориться с руководством соответствующего министерства о назначении.

Как отмечается, руководителя задержали непосредственно во время получения неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 3692 Уголовного кодекса).

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Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Кроме этого, было вручено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой – залог в размере 2,5 млн гривен.

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Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили злоумышленников, которые обещали за 3,5 млн долларов решить вопрос о назначении главой облгосадминистрации.