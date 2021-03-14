Одиннадцать ударов ножом: На Буковине 19-летний юноша зарезал собутыльника

Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку

На Буковине во время попойки между двумя юношами возникла ссора, которая переросла в драку и стала для одного из них смертельной. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, накануне вечером правоохранители получили сообщение от жителей села Долгополье Вижницкого района о том, что возле местного магазина обнаружили молодого человека без признаков жизни.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы, эксперт-криминалист и сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Черновицкой области.

Правоохранители сразу установили личность погибшего. Им оказался 22-летний местный житель. На его теле эксперт-криминалист обнаружил почти 11 ножевых колото-резаных ран. Для установления причины смерти полицейские направили тело на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители отработали несколько версий и проверили круг лиц, которые могли быть причастными к совершению указанного преступления. По результатам проведенных первоочередных следственно-розыскных действий сотрудники полиции выяснили, что во время распития спиртных напитков между погибшим и 19-летним жителем села Яблуница Вижницкого района возник спор. Во время драки младший мужчина схватил нож и нанес другому многочисленные ранения.

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Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Позже правоохранители задержали подозреваемого в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. За содеянное правонарушителю грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в одну из школ на Донецкой области ворвалась пьяная мать и устроила драку с учителями а все потому, что те побоялись отпускать с ней 8-летнего мальчика.