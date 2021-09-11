Один погибший и 10 раненых: НВФ обстреляли позиции ООС на Донбассе
Также вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатівки
Сегодня, 11 сентября представители НВФ 10 нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.
Так, враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды - вблизи Верньоторецкого.
Кроме этого, возле Золотого-4 представители НВФ вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Также вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатівки.
Вблизи Талаковки противник открывал прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Между тем НВФ с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также совершили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, на Донбассе зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.
Указано, что в результате вражеского огня один наш военнослужащий получил ранение несовместимое с жизнью.
Также восемь наших защитников получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы.
Известно, что после оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников-средней тяжести, остальных-удовлетворительное.
На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь.
О фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила ОБСЕ.
Напомним, на Донбассе за 10 сентября, в районе операции Объединенных Сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. в результате чего погиб украинский военный.