Очень печально, что Зеленский пошел на такой шаг, - Гердт о закрытии телеканалов президентом

Вальдемар Гердт Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на такой шаг как закрытие оппозиционных телеканалов - ZIK, "112 Украина" и NewsОne. И это очень печально, считает депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

В частности, об этом он заявил во время включения в эфир программы "Международная панорама" на телеканале ZIK.

Вальдемар Гердт отметил, что из бюджета Европейского Союза на помощь украинской демократии выделяются большие средства, в частности, на модернизацию юридическо-правовой системы и развитие правового общества. Однако то нарушение демократии, которое сейчас наблюдается со стороны украинских властей, сегодня удивляет и смущает представителей ЕС.

"Меня очень удивило это молчание, что основные принципы демократии сейчас нарушают. Мы должны были первыми не просто промолчать, как это сделали послы, а сказать свою точку зрения. Поэтому я активно включился, мы выпустили пресс-релиз, я сделал официальный запрос как депутат парламента, на чем базируется их молчание и когда оно закончится", – отметил европейский политик.

Вместе с тем он отметил, что все процессы произошли после выборов в США, когда там к власти пришла "партия войны". По словам Вальдемара Гердта, закрытие телеканалов – это начало целой цепи процессов.

"Очень печально, что Зеленский пошел на такой шаг. Но я понимаю, что это был шаг, видимо, не добровольный шаг, это все в рамках раскрутки спирали военных действий или напряжения именно на европейском континенте, от которой никому не будет хорошо", – сказал он.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы в свою очередь расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию телеканала ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.