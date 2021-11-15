Обжалование проверки COVID-сертификатов в общественных местах: Назначили дату заседания

Здание Окружного административного суда города Киева Фото из открытых источников

Истец требует миллион гривен за моральный ущерб

Окружной административный суд Киева принял рассмотрение дела о оспаривании права проверять COVID-сертификаты, наличие отрицательного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавирус в общественных местах и назначил дату подготовительного заседания. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 8 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Окружным административным судом города Киева было зарегистрировано иск по обжалованию отдельных положения постановления №1236 "Об установлении карантина и предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". С соответствующим иском к Кабинету министров Украины и Государственной казначейской службы Украины обратился житель Николаева.

Так, истец просил суд отменить п. 18 этого постановления в части предоставления права работникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам, уполномоченным органами местного самоуправления проводить на улицах, в парках, других общественных местах (заведениях общественного питания, развлекательных заведениях, транспорте) выборочную проверку документов, а также документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования либо выздоровление лица от указанной болезни в случаях, когда это является основанием для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.

Также истец просил взыскать с Государственной казначейской службы Украины, используя из бюджетных ассигнований правительства, 1 млн грн морального вреда в пользу истца.