Обстрелы и полет беспилотника: НВФ на Донбассе трижды нарушили "режим тишины"

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Боевых потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе Новотошковского НВФ вели огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного противник обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в направлении населенного пункта Раёвка военные Объединенных сил зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БпЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Как отмечается, с начала текущих суток, 10 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Напомним, ранее в Минздраве напомнили, что украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, могут бесплатно сделать прививка от коронавируса на контролируемой правительством территории.