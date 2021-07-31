Обстрелы и полет беспилотника: НВФ на Донбассе дважды нарушили "режим тишины"

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Боевых потерь среди военных ВСУ нет

От начала текущих суток, 31 июля, представители незаконных вооруженных формирований два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

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Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Напомним, недавно в населенном пункте Зайцево Донецкой области, неподалеку от линии разграничения, нашли незаконный склад оружия, который спрятан на территории алебастрового завода.