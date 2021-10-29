Обстрел Трехизбенки на Донбассе квалифицировали как теракт

Сейчас выясняются обстоятельства преступления

Обстрел Трехизбенки на Донбассе Служба безопасности Украины квалифицировала как террористический акт. По факту преступления открыто уголовное производство. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"Следователи СБУ открыли уголовное производство по статье "террористический акт" по факту очередного обстрела гражданских объектов прифронтового села Трьохзбенка на Луганщине, совершенного накануне...", - говорится в сообщении.

Сейчас СБУ проводит документирование обстоятельств преступления и нанесенного вражеским обстрелом ущерба, опрос свидетелей и очевидцев, отработку показаний потерпевших.

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Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел населенного пункта Трехизбенка Луганской области.

В частности по населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС.

Кроме этого, в результате обстрелов НВФ было повреждены пять жилых домов, А 235 жилищ обесточены.

По словам председателя областной государственной администрации Сергея Гайдая, это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца.