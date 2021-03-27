ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области за сутки почти 500 нарушений режима тишины

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большая часть нарушений — выстрелы и очереди из стрелкового оружия

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области за сутки 25 марта. Большая часть нарушений — выстрелы и очереди из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете организации.

Как отмечается, произошли они в районах возле села Павлополь Волновахского района (подконтролен правительству Украины). Там наблюдатели слышали 400 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, а также недалеко от села Черненко (под контролем украинского правительства).

Как известно, за предыдущий отчетный период (сутки 24 марта) в этом регионе зафиксировали 89 таких нарушений.

В то же время в Луганской области СММ зафиксировала лишь 1 нарушение — возле участка разведения сил и средств города Золотое. За день до этого - ни одного.