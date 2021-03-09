ОБСЕ зафиксировала на Донбассе факты перемещения Украиной по железной дороге ракетных комплексов, гаубиц и танков

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

СММ зафиксировала 7 зенитных ракетных комплексов, 4 самоходные гаубицы и 11 танков в подконтрольных правительству районах Донецкой области

Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе как Украина перемещает по железной дороге ракетные комплексы, гаубицы и танки. Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, СММ зафиксировала 7 зенитных ракетных комплексов, 4 самоходные гаубицы и 11 танков в подконтрольных правительству районах Донецкой области; большинство единиц вооружения находилось на железнодорожных станциях", - говорится в сообщении.

Миссия также зафиксировала 4 боевые бронированные машины в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей и 3 гаубицы и 1 танк, размещенные в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Напомним, на Донбассе за период с вечера 5 по вечер 7 марта зафиксировано 118 нарушений режима прекращения огня. В частности, в Донецкой области СММ задокументировала 106 нарушений, в Луганской области - 12.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня, в том числе 25 взрывов (14 неопределенного происхождения и 11 разрывов боеприпасов из вооружения неустановленного типа). Большинство таких нарушений произошли в районах к северу от н. п. Широкино.

В Луганской области миссия зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня (включая 11 взрывов неопределенного происхождения). Большинство таких нарушений произошло в районах к востоку и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое.