ОБСЕ зафиксировала на Донбассе десять нарушений перемирия за сутки

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Восемь нарушений было зафиксировано в Донецкой области, еще два — в Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе в течение 5 января зафиксировала десять нарушений перемирия. Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном СММ ОБСЕ.

В частности, восемь нарушений было зафиксировано в Донецкой области, а еще два — в Луганской. Отмечается, что в результате обстрела в неподконтрольном правительству Сигнальном миссия зафиксировала повреждения трех гражданских объектов и шести воронок.

Также один взрыв было зафиксировано возле Донецкой фильтровальной станции, когда автобус с работниками следовал от ДФС к Ясиноватой.

Напомним, перед этим в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил сообщили о шести нарушениях режима прекращения огня в течение 5 февраля. В частности, обстрелы были зафиксированы возле Новомихайловки, Светлодарска, Богдановки и Водяного.