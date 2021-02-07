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ОБСЕ зафиксировала на Донбассе десять нарушений перемирия за сутки

Фото из открытых источников

Восемь нарушений было зафиксировано в Донецкой области, еще два — в Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе в течение 5 января зафиксировала десять нарушений перемирия. Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном СММ ОБСЕ

В частности, восемь нарушений было зафиксировано в Донецкой области, а еще два — в Луганской. Отмечается, что в результате обстрела в неподконтрольном правительству Сигнальном миссия зафиксировала повреждения трех гражданских объектов и шести воронок. 

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Также один взрыв было зафиксировано возле Донецкой фильтровальной станции, когда автобус с работниками следовал от ДФС к Ясиноватой.

Напомним, перед этим в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил сообщили о шести нарушениях режима прекращения огня в течение 5 февраля. В частности, обстрелы были зафиксированы возле Новомихайловки, Светлодарска, Богдановки и Водяного.

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