ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 374 нарушения перемирия за выходные

ОБСЕ Фото из открытых источников

Из них 192 — взрывы неопределенного происхождения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 374 нарушения перемирия в течение двух суток. Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном СММ ОБСЕ.

Как отмечается, в Донецкой области в период с вечера 5 до вечера 7 февраля было зафиксировано 349 нарушений режима прекращения огня. Из них 184 — взрывы неопределенного происхождения. Большинство нарушений заметили в районе Донецкой фильтровальной станции и вблизи населенного пункта Широкине.

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За предыдущий отчетный период в Донецкой области зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, в Луганской области в период с вечера 5 до вечера 7 февраля миссия ОБСЕ подтвердила 25 нарушений режима прекращения огня. Среди них 8 — взрывы неопределенного происхождения, большинство из которых зафиксировали в районах на восток от участка разведения в районе Золотого.

За предыдущий отчетный период на Луганщине заметили два таких нарушения.

Напомним, в течение 5 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала десять нарушений перемирия. В частности, восемь — в Донецкой области, а еще два — в Луганской.