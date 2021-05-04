ОБСЕ за выходные зафиксировала на Донбассе почти пол тысячи нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с вечера 30 апреля до вечера 3 мая зафиксировала на Донбассе 453 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, в Донецкой области наблюдатели насчитали 287 нарушений тишины, включая 45 взрывов (6 разрывов и 39 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство из них произошли в южном направлении от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) утром 1 мая, на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и вблизи нее 1, 2 и 3 мая (см. ниже), а также в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка) вечером 1 мая.

В то же время в Луганской области миссия зарегистрировала 166 нарушений режима прекращения огня, включая 14 взрывов (1 разрыв и 13 взрывов неопределенного происхождения).

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"Большая часть нарушений режима прекращения огня произошла на северо-западной окраине н. п. Луганск (неподконтрольный правительству) днем 3 мая (по оценке, вероятно учения с боевой стрельбой). Проведение таких учений является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которым предусмотрен запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности", - отмечается в отчете.

Напомним, в предыдущий отчетный период ОБСЕ заявляла о 118 нарушениях режима тишины на Донбассе.