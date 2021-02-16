ОБСЕ за выходные зафиксировала на Донбассе 30 нарушений "режима тишины"

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Взрывы наблюдатели замечали как в Донецкой, так и в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение выходных, с вечера 12-го до вечера 14-го февраля, зафиксировала на Донбассе 30 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Как отмечается, в Донецкой области мониторы задокументировали 17 обстрелов, в том числе 4 взрыва (три взрыва неопределенного происхождения и один разрыв боеприпаса из вооружения неустановленного типа). Все они, кроме одного, произошли в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка).

В то же время в Луганской области СММ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня, в том числе 2 взрыва неопределенного происхождения. Все они произошли в районах юго-восточнее н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км западнее Луганска).

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При этом добавляется, что по-прежнему работе миссии мешали. В частности, свободу ее передвижения ограничивали на блокпостах вооруженных формирований неподалеку Староласпы, Шевченко и Лукового на юге Донецкой области.

Напомним, в предыдущий отчетный период СММ ОБСЕ заявляла о 24 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них пришлись на Донецкую область.