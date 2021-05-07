ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе более полутысячи нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них произошли в Донецкой области

На Донбассе в течение среды, 5 мая, СММ ОБСЕ зафиксировала 636 нарушений "режима тишины". Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 618 нарушений режима прекращения огня, в том числе 266 взрывов (250 взрывов неопределенного происхождения, 5 разрывов боеприпасов из вооружения неустановленного типа и 3 разрыва артиллерийских боеприпасов, 3 выстрела из артиллерийского оружия, а также 5 взрывов в воздухе). Большинство этих нарушений произошли недалеко от н. п. Петровское и н. п. Углегорск.

В Луганской области Миссия зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли недалеко от н. п. Смелое и н. п. Голубовское.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили о 16 обстрелах позиций украинских военных со стороны НВФ. Все они произошли накануне.